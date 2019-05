Gonzalo Higuaín è sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il Chelsea non riscatterà l'attaccante argentino, arrivato a gennaio alla corte di Maurizio Sarri a Stamford Bridge. Il classe '87 ex Napoli non ha convinto la dirigenza dei blues, per questo i londinesi potrebbero non riscattarlo e spedire il Pipita nuovamente a Torino.