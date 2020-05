Juve, Higuain verso l'addio: da non escludere il termine anticipato della carriera

Il futuro di Gonzalo Higuain è tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che il Pipita lasci la Juventus al termine di questa stagione, nonostante abbia il contratto fino al 2021. In caso di addio i bianconeri risparmierebbero 15 milioni di euro di ingaggio ma serve prima l'accordo con un altro club.

Le pretendenti - Difficile, se non impossibile, il passaggio all'Atletico Madrid, più probabile una nuova avventura in MLS, o ancora di più al River, anche se la pressione sarebbe massima. Per questo non è da escludere del tutto un termine anticipato della carriera.