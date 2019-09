© foto di Imago/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, è tornato anche sulla vittoria per 4-3 sul Napoli prima della sosta: "È stata una partita da forti emozioni, eravamo partiti bene, portando la sfida sulla strada che volevamo e segnando tre gol in 60 minuti. Poi è arrivato il calo di energia e mentale e sono arrivati i loro gol in 10 minuti. La vittoria però è stata meritata, seppur con lo sfortunato autogol di Koulibaly".