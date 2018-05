Juve, Howedes cambia il piano di Allegri: col Bologna tocca a Marchisio

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maledetta presunzione: Spal e Crotone insegnano. Vietato rilassarsi in casa Juve, anche ora che il Napoli è tornato a -4 e i bianconeri sembrano a un passo dal settimo scudetto consecutivo. E come sempre ci pensa Massimiliano Allegri, parlando della sfida di stasera contro i rossoblù allo Stadium, a tenere tutti sul pezzo. Perché, nonostante la pesantissima vittoria all'ultimo respiro nel derby d'Italia, la Juventus vanta un recente ruolino poco rassicurante. Quello delle reti subite: sei, nelle ultime quattro partite. "Dobbiamo ritrovare la solidità che abbiamo perso. Siamo stati 18 partite senza prendere gol, ora l'entusiasmo non deve trasformarsi in presunzione" il monito del tecnico toscano.

QUESTIONE DI DETTAGLI - "I dettagli contano - ha precisato ieri Allegri in conferenza a Vinovo - e noi abbiamo pagato già abbastanza. Il rigore a Madrid è nato da una nostra disattenzione su fallo laterale. Contro il Napoli, ad esempio, stesso discorso". Sul futuro, invece, il tecnico livornese appare meno sibillino del solito: "Sono legato alla Juve e sto bene qui. Ora però conta raggiungere le vittorie del settimo scudetto e della Coppa Italia. E ai tifosi dico: se perdiamo una gara prendendo gol al 90esimo, non è una tragedia atomica...".

SOS DYBALA? - Commentando le voci che arrivano dalla Germania, dalla Bild, che vorrebbero la Joya al Bayern per 100 milioni, l'allenatore bianconero dribbla ma non troppo: "Ha i margini per diventare uno dei migliori a livello mondiale ma serve sacrificio e voglia di mettersi in discussione. Se darei l'ok alla cessione? Parlare di mercato ora non ha senso. Eventualmente, lo daremo insieme alla società".

LA COMMEDIA TAGLIAVENTO - "La strumentalizzazione del colloquio con Tagliavento? Mi ha infastidito relativamente - confessa Allegri - ci sono immagini che hanno confermato un episodio che non esiste. Ma in Italia ci piace fare un po’ di commedia, è stata una settimana di lunga commedia...".

VAR NECESSARIO - "Il Var è uno strumento che aiuta molto se usato con criterio, proprio come sta avvenendo in Italia. Complimenti alla Roma che ha fatto una grande partita. E a tutto il calcio italiano: negli ultimi 4 anni le italiane hanno giocato due finali, un quarto, un ottavo e una semifinale semifinale di Champions. Senza dimenticare Lazio e Milan in Europa League. Tutto questo disastro non lo vedo".

HOWEDES OUT - Senza Howedes (ennesimo problema, questa volta alla coscia destra), cambia il piano di Allegri. Con "Dybala e Higuain dall'inizio" e "Mandzukic? Speriamo per la Coppa Italia", la Juventus che affronterà il Bologna domani avrà Buffon tra i pali. Qualche dubbio in difesa, con Benatia, Rugani e Barzagli che si giocano due maglie nella linea a quattro. A destra buone chance di rivedere Cuadrado dall'inizio, con Alex Sandro sulla corsia opposta. A centrocampo ballottaggio aperto tra Marchisio e Bentancur, con il Principino in vantaggio, tra Khedira e Matuidi. In avanti spazio alla Joya e al Pipita, con Douglas Costa favorito su Bernardeschi.