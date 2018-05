Juve, Howedes: "Grande mentalità, non molliamo mai. Voglio lo Scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benedikt Howedes ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho vinto finora solo una coppa di Germania, dunque nel caso in cui dovessimo vincere il campionato, sarebbe la prima volta per me. Sarebbe fantastico vincere lo scudetto, speriamo di giocare bene queste ultime gare e alzare al cielo il trofeo. Il match con la Sampdoria è stato speciale per me, ho giocato la mia seconda gara in campionato e ho anche segnato. I tifosi mi hanno fatto sentire il loro calore, così come la squadra e l'intero staff. Erano molto felici per me, è stato molto bello. Cosa mi ha colpito della Juventus? La mentalità, qui lo slogan è “Fino alla fine” ed è onnipresente. In questa stagione ci sono state tante partite dove abbiamo dato il colpo del ko nel finale, l'ultimo esempio che mi viene in mente è la partita contro l'Inter. Siamo una squadra che non molla mai, questo significa che abbiamo una grande mentalità".