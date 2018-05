Juve, Howedes: "Sto bene qui ma probabilmente tornerò in Germania"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata alla BILD, il difensore della Juventus Benedict Howedes ha parlato del suo futuro: "Non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Dovrei tornare in Germania. Mi sento molto bene a Torino. Abbiamo parlato di parlare tranquillamente dopo che la stagione è finita. Non avrei problemi a lavorare con Tedesco (allenatore Schalke 04, ndr), sono convinto delle mie capacità. Non sono una persona vendicativa. Pertanto, posso obiettivamente giudicare che è un grande allenatore. A quel tempo, era la decisione giusta per entrambe le parti andare via ed iniziare la stagione senza essere stressati”.