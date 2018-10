Juve, all-in Champions vista Duomo. Pjanic: "Vinciamo tutto"

Evento Adidas a Milano

La Juventus vista Duomo versione "Here to create" ha in testa solo una cosa: la Champions League. Corso Vittorio Emanuele, Milano: il palco allestito ieri pomeriggio da Adidas per il primo compleanno dello store meneghino, sponsor tecnico della Juventus, porta in scena dodici juventini in un eccezionale bagno di folla. Una trasferta a due passi dallo Stadium per ribadire un concetto, forte e chiaro: questa Juve non si nasconde e punta davvero a vincere tutto. Un all-in perfettamente in linea con le direttive presidenziali di inizio stagione. "Stiamo facendo bene - ha raccontato Massimiliano Allegri ai microfoni di RMC Sport - la nostra storia parla chiaro: 7 scudetti e due finali di Champions negli ultimi 7 anni". E oggi, con un numero 7 in più come Ronaldo, sognare in grande diventa obbligatorio. "Cristiano merita il Pallone d'oro - precisa poi Allegri - per ciò che ha fatto e per quello che sta facendo. Me lo auguro e glielo auguro. Per noi è un valore aggiunto, ci ha portato esperienza internazionale. Lo scudetto? L'Inter è in grado di lottare con noi e con il Napoli".

ALL-IN CHAMPIONS - Anche Miralem Pjanic ha le idee chiare sugli obiettivi della Signora targati 2018-19: "Lo scudetto non è mai facile, ogni anno ci vuole grande sacrificio. La Champions è uno dei nostri obiettivi principali, siamo consapevoli della nostra forza. Siamo abbastanza forti per vincere tutto".

ANTI-JUVE - Infine parola a Rodrigo Bentancur: a pochi metri dalla sede nerazzurra, sul palco milanese si torna a parlare di Inter, e di corsa scudetto: "Faranno di tutto per il primo posto, noi dobbiamo continuare così per restare in testa alla classifica".