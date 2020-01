Juve, assist per Pogba dal Real Madrid. Florentino Perez: "Non so chi sia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus resta da sola, almeno in apparenza, nella corsa per Paul Pogba. A servire l'assist ai bianconeri ci ha pensato direttamente Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che durante i festeggiamenti di ieri per la vittoria della Supercoppa di Spagna ha risposto così a una domanda di mercato sul grande obiettivo dei blancos: "Pogba? Non so chi sia...", il commento secco del numero uno merengue riportato dal portale Bernabéu Digital.

Pogba, in convalescenza dopo l'intervento alla caviglia di qualche giorno fa, è ormai da un paio di anni al centro dei desideri di Juve e Real Madrid, anche se la sua pazza voglia di tornare a Torino e le perplessità del club spagnolo potrebbero fare la differenza al momento di scegliere per quale squadra lasciare il Manchester United la prossima estate.