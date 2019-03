Juve, Berna: "Sapevamo di potercela fare, ci abbiamo sempre creduto"

Un gol in 479 minuti. Un gol in cinque gare e mezz’oretta contro il Valencia: Cristiano Ronaldo, l’uomo delle cinque Champions e dei cinque Pallone d’Oro, non poteva essere davvero quello lì. Mister 100 milioni, l’uomo arrivato a Torino per sfatare tabù e rendere concreta un’ossessione,...