Juve, i bianconeri fissano il prezzo per Higuain: almeno 60 milioni

Gonzalo Higuain non è considerato incedibile dalla Juventus. Una storia ancora tutta da scrivere, quella del Pipita, con Tuttosport che spiega che per l'argentino ci sarebbe la forte corte del Chelsea. I Blues, chiaramente, restano in attesa di decidere l'allenatore del futuro con Maurizio Sarri sempre nome caldo: il prezzo fissato dalla Juve è di circa 60 milioni di euro.