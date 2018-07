Juve, i bianconeri riflettono: via uno tra Caldara e Rugani per fare cassa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dilemma mercato in difesa per la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino il club bianconero deve infatti decidere se cedere Mattia Caldara o Daniele Rugani, entrambi nel mirino del Chelsea. Sul centrale proveniente dall'Atalanta c'è però anche il Borussia Dortmund, che ha offerto 35 milioni di euro più bonus. 10 in più quelli messi sul piatto dai Blues per l'ex Empoli e la Vecchia Signora riflette.