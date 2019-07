Juve, i cori per l'allievo Higuain nel primo giorno del maestro Sarri

Fonte: inviato a Torino

Gonzalo Higuain si prende la scena nel primo giorno del suo maestro Sarri in casa Juve. L’allievo è ancora lì, sotto le sue ali. Anche se per poco. Malgrado l’affetto dei tifosi bianconeri, i ripetuti cori “resta con noi” e un attaccamento alla piazza ricambiato, l’attaccante argentino resta sul mercato nella lista dei partenti. Insieme, con ogni probabilità, a un paio di colonne portanti della gestione Allegri: Mandzukic e Khedira.

Qualche timida richiesta di permanenza, ieri mattina al J Medical dopo le rituali visite mediche di inizio stagione, è arrivata anche a Cancelo: l’esterno destro portoghese ha tante richieste, la Juve sarà disposta a darlo solo di fronte a una proposta adeguata. Un po’ come la richiesta dell’Ajax per De Ligt che a piccoli passi si avvicina sempre più ai bianconeri, che puntano a chiudere entro questa settimana.

Ieri alla Continassa è tornato anche Buffon, un ritorno a casa per l’estremo difensore che – dopo il passo indietro di Barzagli rispetto alla possibilità di far parte dello staff tecnico – avrà un ruolo ancora più di collante tra la squadra e l’allenatore. Per Sarri da ieri l’inizio di una nuova avventura dai contorni da sogno: per chi, come lui, ha scalato tutte le categorie del calcio italiano per meritare di avere a disposizione tutto quello che un allenatore possa desiderare per lavorare al meglio.

Al tecnico toscano manca solo il battesimo sul campo a stretto contatto con l’extraterrestre Cristiano Ronaldo, che rientrerà dalle vacanze – come a Matuidi – nella giornata di sabato. Con lui prenderà forma la nuova Juve di Sarri. Che, almeno nella prima fase sperimentale, potrebbe avere tanto della squadra di Allegri. Partendo dalla difesa, con quel De Sciglio che con il nuovo allenatore potrebbe trovare addirittura maggiore continuità rispetto a come avvenuto con il predecessore, che lo volle fortemente alla Juventus. Strane storie di calcio.