Juve, i dettagli del rinnovo di Cuadrado: ingaggio da 5,5 mln più bonus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta i dettagli relativi al rinnovo di Juan Cuadrado che sposta la scadenza del suo nuovo contratto al 2022. Due anni in più che comprendono anche un aumento dell’ingaggio, da 4 milioni a 5.5 più bonus. Promessa mantenuta da parte della Juve che la scorsa stagione si era lasciata con il giocatore e il suo agente con un patto, ovvero che senza cessione sarebbe arrivato il rinnovo. L’esterno non ha mai avuto dubbi, al punto che in meno di ventiquattro ore ha rifiutato un'offerta in doppia cifra come quella arrivata dallo Shanghai Shenhua in estate.