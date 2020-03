Juve, i dubbi e le certezze di Sarri: con l'Inter è partita da dentro o fuori

vedi letture

Quella che Sarri definisce “la partita più prestigiosa della Serie A”, potrebbe diventare un’occasione per indirizzare definitivamente l’ultima parte della stagione della sua Juventus. Nel bene o nel male. Contro l’Inter, infatti, non ci sarà possibilità alcuna di restare a metà strada tra la percezione e la raccolta. Nel silenzio dell’Allianz Stadium, senza pubblico per via delle restrizioni vigenti per l’emergenza coronavirus, il derby d’Italia sarà un esame di maturità con esito quasi immediato: promossi o bocciati.

La delusione di Lione è svanita nei giorni di fermo, per i dati statistici è rimasta lì. Nelle ultime cinque trasferte, i bianconeri hanno vinto una sola volta (con la Spal, 2-1), pareggiato un’altra (con il Milan in Coppa Italia, 1-1) e perduto tre (con Napoli, Hellas Verona e appunto Lione): fin troppe per una corazzata che punta a vincere tutto. Così, oltre a un principio di resilienza, si rende necessario un compromesso tra le richieste di un allenatore dalla filosofia ben definita e una squadra che non ha mai negato la propria disponibilità ad adeguarsi al cambiamento.

“Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante” ammette il tecnico della Juve, rilanciando sulle armi migliori a propria disposizione: “Noi abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse e a volte con lo stesso modulo siamo una squadra diversa cambiando gli interpreti”. All’andata, a San Siro, a firmare il 2-1 furono proprio tutti i campioni in organico: dal vantaggio firmato da Dybala, servito da Pjanic; a Higuain, servito da Bentancur su una bella idea di Ronaldo.

Per quest’ultimo, stavolta, sarà speciale: la millesima gara da professionista non può certo passare inosservato. Mentre gli altri due – Dybala e Higuain, appunto – dovranno verosimilmente contendersi una maglia. Anche perché, spiega Sarri: “per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter, ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare un possesso palla alto nella loro metà campo”.

Viene così da pensare che il tentativo di bloccare il play nerazzurro (all’andata riuscito) possa ripetersi. E che a riempire l’area avversaria, in assenza di un centravanti puro come Higuain, sia ancora un centrocampista con inserimenti senza palla: Khedira, in questo senso, sarebbe l’ideale, ma forse il tedesco non è ancora pronto per garantire almeno sessanta minuti. In mezzo, Bentancur sembra la soluzione migliore, specie con una linea di centrocampo asimmetrica che veda Pjanic in regia a smistare palloni, provando ad avvicinare la soglia di quei centocinquanta tocchi richiesti dal suo allenatore.

Il ballottaggio ambiguo, a questo punto, potrebbe tenersi tra Ramsey (da mezzala destra e pronto ad allargarsi per fare incastrare al meglio Bentancur quando necessario) e Cuadrado (utilissimo se diligente tatticamente come contro Brescia e Spal ma meno convincente a Lione). Cristiano vorrà fare gol: sarebbe la dodicesima gara di fila in Serie A, un record assoluto. Mentre Buffon dovrebbe rimandare l’appuntamento con il nuovo record di presenze in Serie A (dopo aver agganciato Maldini) al pari di Chiellini che dovrebbe lasciare a De Ligt il compito di duellare fisicamente con un cliente difficile come Lukaku.

Di dubbi, però, ce ne sono ancora abbastanza e chissà che Sarri voglia prendersi ancora qualche ora prima di decidere la strategia migliore per sorprendere Conte. Juve-Inter, che spesso è stata la partita dei veleni e delle polemiche infinite, potrebbe anche diventare il contesto ideale per entrare nel cuore del popolo bianconero: battendo Conte, ex simbolo bianconero che adesso guida la lotta sul fronte opposto, il comandante ha l’occasione di riprendersi tutta la stima dei tifosi, spazzando via le polemica per un gioco che non ha mai brillato e i risultati ultimi negativi. Ma corre anche il rischio, per la stessa logica, di perderla definitivamente.