Juve, i colpi ufficiali: De Ligt ultimo della lista dopo Rabiot e Ramsey

In attesa del possibile colpo in attacco, con Chiesa e Icardi nomi caldi, la Juventus è già la grande protagonista del mercato in entrata. Aaron Ramsey e Adrien Rabiot a parametro zero sono due veri e propri colpacci, così come il romantico ritorno di Gigi Buffon dopo un solo anno a Parigi. Ma i bianconeri come spesso capita hanno dato un occhio anche al futuro chiudendo le operazioni che hanno portato in bianconero Luca Pellegrini (Roma), Merih Demiral (Sassuolo) e Cristian Romero (tornato in prestito al Genoa). Quindi quello che rischia di diventare una delle operazioni più importanti a livello europeo, ovvero l'arrivo di Matthijs De Ligt dall'Ajax.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, DE LIGT, Chiellini, Alex Sandro; RAMSEY, Pjanic, RABIOT; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All: SARRI (nuovo).