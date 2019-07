Juve, Le Parisien: Leonardo vuole riportare Matuidi al PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le Parisien, quotidiano francese, dedica ampio spazio al mercato in entrata del Paris Saint-Germain. Stando alle indiscrezioni Leonardo vorrebbe riportare a Parigi Blaise Matuidi, centrocampista bianconero. Al momento non ci sono moltissime possibilità per iniziare una trattativa, ma ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni. Con la divisa dei parigini ha collezionato ben 295 presenze con 33 gol e 30 assist.