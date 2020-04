Juve made in Italy: la Fiorentina ha aperto alla cessione di Chiesa. Occhi su Tonali e Locatelli

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. Quest'oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha aperto alla cessione di Federico Chiesa, una buona notizia per il club bianconero che lo segue da tempo e intravede in lui una pedina perfetta per il 4-3-3 di Sarri. Non è l'unico italiano nel mirino di Fabio Paratici: per il centrocampo, piacciono sia Sandro Tonali (Brescia) che Manuel Locatelli (Sassuolo).