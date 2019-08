Juve, i motivi del no di Dybala al Tottenham: ingaggio e commissione

Paulo Dybala ha detto no al Tottenham e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla dei motivi che hanno spinto la Joya a rifiutare: l'argentino ha chiesto 10 milioni di euro di ingaggio agli Spurs, fuori dai parametri del club e come se non bastasse il suo rappresentante Jorge Antum voleva una maxi commissione, cosa che non è andata giù al presidente Levy.

Diritti d'immagine - Il resto è la diffida all'utilizzo dei diritti d'immagine da parte degli avvocati della Star Image, mentre il Tottenham considera prioritaria la gestione di questo aspetto nei propri calciatori.