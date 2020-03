Juve, i negativi al tampone potrebbero ben presto aumentare i carichi di lavoro individuale

Nessuna comunicazione ufficiale per rispettare la privacy dei propri tesserati. Da ieri, però, i giocatori e i membri dello staff tecnico della Juventus vengono sottoposti al tampone così da intercettare un eventuale contagio all’interno dello spogliatoio, o negli ambienti della Continassa, dopo la positività riscontrata la scorsa settimana su Daniele Rugani al Covid-19.

La speranza è che il club non comunichi altri casi, come han dovuto fare nei giorni scorsi Fiorentina e Sampdoria. Rugani, che ieri ha raccontato la “brutta botta quando ho saputo di essere positivo, ma spero anche sia stato d’aiuto per sensibilizzare tutto l’ambiente”, resta comunque asintomatico, come la sua fidanzata, Michela Persico, che ieri ha confermato la sua positività al virus.

I tesserati bianconeri, centoventuno tra giocatori, staff tecnico, dirigenti e dipendenti, resteranno comunque in isolamento volontario fino al termine della quarantena. Il periodo di contagio del virus pare oscillare tra i 4 i 14 giorni. I giocatori, che in questi primi giorni di attesa sono rimasti abbastanza a riposo, potrebbero ben presto cominciare ad aumentare i carichi di lavoro negli esercizi individuali, al fine di farsi trovare pronti alla ripresa delle attività.