Risultato finale: Juventus-Roma 1-0 (35' Mandzukic)

Sedici vittorie su diciassette gare disputate in Serie A. Un vero e proprio record quello della Juventus 2018-19, inarrestabile finora e reduce dal successo nel turno pre-natalizio contro la Roma. Una marcia incredibile quella della formazione di Max Allegri, capace di mettere sotto nel punteggio tutte le rivali (o quasi) affrontate in Italia. Perché l'unica imbattuta è finora il Genoa, che strappò un 1-1 ai campioni d'Italia da sette anni a questa parte. Con l'ottavo tricolore di fila nel mirino e sempre più vicino, se questo dovesse essere il trend da qui a fine stagione. La Vecchia Signora stasera s'è laureata campione d'inverno con due turni di anticipo ma i 49 punti conquistati sui 51 disponibili non lasciano spazio ad altre interpretazioni: Cristiano Ronaldo e soci non vogliono lasciare nemmeno le briciole alle avversarie. A prescindere dal blasone.