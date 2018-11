Juve, i numeri dopo 10 turni: bianconeri primi in (quasi) tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se l'Inter ha numeri da anti-Juve, la Juve ha numeri da... Juve. I bianconeri, primi in classifica per punti, sono al vertice del campionato anche per quasi tutte le statistiche: possesso palla, gol fatti, precisione passaggi, gol subiti e poi c'è Cristiano Ronaldo, già secondo in classifica marcatori. Tra le big, solo Inter e Milan corrono più della squadra di Allegri. Difficile, forse impossibile, trovare una pecca in questo avvio di stagione della Vecchia Signora.

I numeri della Juventus

Gol fatti (prima in Serie A): 21

Gol subiti (seconda in Serie A): 7

Miglior marcatore (secondo in Serie A): Cristiano Ronaldo 7 gol

Miglior assist-man Cristiano Ronaldo 3 assist

Chilometri percorsi (nona in Serie A): 108.181

Numero di tiri (prima in Serie A): 151

Parate (diciannovesima in Serie A): 21

Numero legni colpiti (seconda in Serie A): 6

Numero legni subiti (settima in Serie A): 3

Percentuale possesso palla (prima in Serie A): 58.9%

Precisione passaggi (prima in Serie A): 88.8%

Disciplina (tredicesima in Serie A): 20 cartellini gialli, 1 cartellino rosso