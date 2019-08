© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'inserimento dei nuovi, negli ultimi anni, è sempre stato graduale. La Juventus, però, deve fare i conti con la voglia di giocare e mettersi in mostra dei nuovi acquisti: dopo De Ligt, anche Adrien Rabiot punta a diventare nel più breve tempo possibile un titolare, magari già dalla sfida contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, il centrocampista francese scalpita e punta a essere protagonista nella super sfida di sabato. La sua esclusione a Parma ha sorpreso il suo entourage: la madre-agente non avrebbe gradito l'esclusione iniziale. E Sarri deve fare i conti con le prime piccole grane.