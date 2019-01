Juve, pole per Trincao: affondo decisivo può arrivare a breve

© foto di Federico Gaetano

La Juventus continua a tenerlo d'occhio. Francisco Trincão (19) resta un obiettivo di mercato bianconero mentre Tuttosport scrive che la Vecchia Signora potrebbe prelevare il fantasista in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L'affondo decisivo potrebbe arrivare a breve, dopo aver ricevuto l'ok del Braga che potrebbe optare per due milioni di euro per il prestito più riscatto a tredici milioni. L'Inter, al momento, è dietro.