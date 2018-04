Juve, i punti fermi del futuro: Douglas resta, Buffon ai saluti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus punta la finale di Champions League 2019, che si giocherà a Madrid ma al Wanda Metropolitano. Tuttosport scrive dei punti fermi della squadra bianconera: ci sarà Douglas Costa, arrivato la scorsa estate in prestito dal Bayern per 6 milioni di euro, a giugno la società bianconera potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a 40 e assicurarselo definitivamente. Buffon dovrebbe salutare, Barzagli e Chiellini resteranno in gruppo come Pjanic, Higuain e Matuidi. La Juve del prossimo anno dovrà essere quella di Dybala, ma per l’argentino decideranno le logiche di mercato.