© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus ha lo Scudetto già in tasca e può concentrarsi sui record da battere per rendere indimenticabile l'ennesima vittoria in campionato, l'ottava consecutiva. La formazione di Allegri può superare i 102 punti conquistati da Conte nel 2013-14 e anche il numero dei punti conquistati in trasferta. Il primato appartiene all'Inter, che nel 2006-07 ne fece 49, 12 in più di quelli raccolti finora dai bianconeri, che hanno ancora 6 partite a disposizione. A un passo anche il record delle vittorie lontano dallo Stadium: finora ne ha conquistate 12, contro le 15 dell'Inter 2006-07, che conserva anche il primo posto nel maggior distacco sulla seconda. I nerazzurri guidati da Mancini si fermarono a 22 punti di vantaggio sulla Roma, la Juve ne ha già 16 sul Napoli. A livello europeo (almeno per quanto riguarda i cinque maggiori tornei), invece, si insegue il record del "festeggiamento precoce": il PSG, nel 2015-16, conquistò il titolo con otto giornate d'anticipo. Il record in Italia appartiene all'Inter che, sempre nella stagione post-Calciopoli, vinse lo Scudetto a 5 giornate dalla fine del campionato. L'ottavo Scudetto consecutivo sarebbe invece un primato assoluto, perché i bianconeri staccherebbero il Lione, fermo a quota 7. A riportarlo è Tuttosport.