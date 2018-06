Juve, i soldi per Cancelo: il Valencia chiede 40mln e non fa sconti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quaranta milioni di euro e nessuno sconto, anche se si può parlare della formula con cui pagarlo.

Così Juventus e Valencia si sono avvicinate per Joao Cancelo, 24enne terzino destro che l’Inter non è stata in grado di riscattare. I due club, anche senza raggiungere un accordo, hanno messo sul piatto le rispettive posizioni senza intermediari e senza pretattiche. Il calciatore continua a rifiutare la soluzione Wolverhampton, la Vecchia Signora conserva la pole position per la sua firma.