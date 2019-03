© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha chiesto ai dirigenti della Juventus di acquistare Raphael Varane. Questo quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport nella sua edizione odierna. Il portoghese, consapevole della volontà del francese di lasciare Madrdi al termine della stagione, avrebbe così sponsorizzato l'ex compagno di squadra per il quale, tuttavia, servirebbe una cifra non inferiore ai 90 milioni di euro (ha una clausola da 500). Il tutto sarebbe subordinato alla questione De Ligt, primo obiettivo della dirigenza bianconera per l'estate.