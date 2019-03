Juve, i tweet dei protagonisti: Rugani, Pjanic e Can esultano

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti, tantissimi, messaggi dei giocatori della Juventus, sui propri profili social dopo la grandissima vittoria per 3-0 contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium che ha permesso ai bianconeri di andare ai quarti di finale dopo lo 0-2 dell'andata. Di seguito i tweet dei bianconeri:

DANIELE RUGANI

180 minuti per chi ci ha sempre creduto e per chi ha dovuto ricredersi #FinoAllaFine 🔥🔥🔥🔥

Now is time to be proud and look forward💪

#JuveAtleti #UCL pic.twitter.com/qZHBijsgRM — Daniele Rugani (@DanieleRugani) 12 marzo 2019

ANDREA BARZAGLI

EMRE CAN

MIRALEM PJANIC

Ci sono momenti in cui le parole non servono, ma basta uno sguardo🔥💪

Che poi, qualcuno aveva qualche dubbio?

Sometimes a look is enough. Did anybody have any doubts?

#JuveAtleti #UCL #FinoAllaFine pic.twitter.com/OVtK0K4OYr — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 12 marzo 2019

RITA GUARINO

SAMI KHEDIRA

PAULO DYBALA