Juve-Icardi, due posti da liberare. Prove di disgelo con l'Inter per Dybala

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sette giorni per capire il futuro di Mauro Icardi. Che è convinto di restare all'Inter, ma aspetta la Juventus, la quale da parte sua ha tenuto libero il numero 9 per il centravanti argentino. Per accelerare su Maurito, scrive Tuttosport, i bianconeri devono liberare due caselle in attacco. Il primo nome è quello di Mario Mandzukic, sempre in uscita, corteggiato da Barcellona e Bayern Monaco ma senza particolari novità.

L'altro è Paulo Dybala. E qui lo scenario si infittisce. Il 10 della Juventus potrebbe andare al PSG, i cui milioni sarebbero poi investiti su Icardi. In alternativa, negli ultimi giorni torna a prendere quota l'idea di uno scambio tutto argentino con l'Inter. E sono filtrate anche timide aperture dalle parti, nello specifico Marotta e Paratici. Si entra nella Icardi-zone, sette giorni per decidere cosa farà il bomber di Rosario. Alla finestra, in ultima analisi, resta il Napoli, che però spera soprattutto in un ripensamento da parte dell'attaccante.