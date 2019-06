Juve, idee chiare per la nuova stagione: Agnelli vuole vincere tutto

Fonte: inviato a Torino

Mentre in quel di Milano Fabio Paratici continua a spianare la strada per portare Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, la Juventus si gode le sue ragazze mondiali in Francia. Le due cose sembrano apparentemente lontane. Poi però ci si rende conto che tra i due elementi c’è la stessa anima: l’organizzazione del club. Perchè Paratici sta accompagnando passo dopo passo, con pazienza ed estrema cura, la nascita del nuovo ciclo juventino dopo cinque anni vincenti con Massimiliano Allegri. Proprio come due anni fa, di questi periodi, fece dal nulla Stefano Braghin, direttore del settore femminile bianconero.

Il primo è a buon punto dell’opera, e passerà a breve agli atti ufficiale. Il secondo si gode i risultati che adesso ricadono positivamente anche sulla Nazionale azzurra, che in due partite ha risvegliato la passione di migliaia di tifosi. Anche quelli che il calcio femminile lo hanno finora seguito meno: il blocco juventino in Francia è vivo, e dimostra una compattezza impressionante.

Tornando all’attività di Paratici, l’obiettivo è sostanzialmente uguale: il nuovo corso bianconero in prima squadra darà il via a una progettazione a cascata sulle formazioni giovanili. L’obiettivo è quello di vincere, in tutte le categorie. Se la prima squadra punterà dritto a vincere in Italia e soprattutto in Europa, la formazione Primavera – per esempio - mirerà allo Scudetto e alla Youth League con maggiore convinzione rispetto agli ultimi anni. Da qui, per esempio, la scelta di ingaggiare un direttore sportivo dedicato a quella categoria: Giovanni Manna, ex Lugano, è già al lavoro sulle linee guida generali della nuova stagione juventina. L'idea del presidente Andrea Agnelli non lascia spazio alle interpretazioni, bisogna vincere in tutte le categorie.

In attesa di conoscere i regolamenti, e comprendere se anche questa volta la Juventus sarà l’unica a valorizzarne l’esistenza, la struttura Under 23. Quì il diesse Filippo Fusco ha già pianificato diversi piani di sviluppo della nuova stagione, ma la guida tecnica e la conseguente struttura di squadra non potrà essere definita prima di capire come saranno regolamentate le Seconde Squadre. Perchè vincere è l'unica cosa che conta. Ma parte anche da una programmazione impeccabile, che in casa Juve parte sempre da tempi non sospetti.