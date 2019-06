Juve, ieri incontro Ramadani-Chelsea: si attende l'ok per Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri alla Juventus, le parti continuano a lavorare per definire il trasferimento del mister del Chelsea a Torino. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che la Vecchia Signora aspetta per le prossime ore una risposta dai blues e il passaggio sulla carta è decisivo per la definizione.

Fali Ramadani ha un ruolo chiave. Ieri ha incontrato la dirigenza londinese per definire un accordo tra le parti, non semplice, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare una risposta da Abramovich. Il Chelsea non dà grandi certezze, ma è ragionevole pensare che un via libera porterebbe a una rapida svolta, poiché la Juve e Sarri hanno un accordo da tempo.