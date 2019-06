© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Demiral anticipa anche Sarri". Titola così Tuttosport in merito al difensore del Sassuolo, pronto a trasferirsi alla Juventus. Ieri mattina, infatti, il calciatore è stato al J Medical per le visite mediche di rito: i bianconeri e i neroverdi hanno da tempo trovato un accordo, sulla base economica di 15 milioni di euro.

Subito a Torino. In attesa dell'ufficialità, la Juventus ha già deciso il percorso per Demiral. Il difensore arriverà subito alla corte di Maurizio Sarri, per imparare dai 'professori' Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Il turco andrà così a riempire una delle due caselle lasciate libere da Andrea Barzagli e Martin Caceres.