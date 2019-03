© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno spartiacque. Per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Il 12 marzo è la data che segnerà il futuro dei bianconeri. La Stampa racconta che se dovesse giocare come ieri sera, o come a Madrid, sarà già tempo di bilanci e processi anticipati. Una gara che vale doppio, sul tavolo anche il futuro di Massimiliano Allegri. Dunque 'palla al centro e testa all'Atletico', vero crocevia per il domani della Juventus.