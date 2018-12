Juve, il Barcellona molla De Ligt: sarà sfida con il Bayern

Il Barcellona si tira fuori dalla corsa a Matthjis de Ligt per il prossimo mercato estivo. Secondo voci provenienti dalla Spagna, riportate da Sportmediaset, il club blaugrana non vuole infatti partecipare ad aste per il giovane difensore dell'Ajax e per questo punterà su altri giocatori. A questo punto la Juventus potrebbe avere la strada spianata, anche se sullo sfondo resta il Bayern Monaco, pronto a dare battaglia ai bianconeri, che possono però fare affidamento anche su Mino Raiola, agente del calciatore.