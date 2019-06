Juve, il Barcellona non molla De Ligt: carta Piquè alle... Bahamas

© foto di Imago/Image Sport

Gerard Piqué come Cristiano Ronaldo. Il difensore blaugrana, in vacanza alle Bahamas, ha cercato di convincere Matthijs de Ligt a scegliere il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, uno dei giocatori simbolo del club catalano ha parlato con il giovane difensore olandese, probabilmente per convincerlo a giocare in Liga nella prossima stagione: al momento uno dei migliori prospetti dell'Ajax non ha ancora scelto cosa fare, anche se la Juventus è favorita nelle trattative. Nessuno sa cosa si sono detti, ma i blaugrana potrebbero tentare l'assalto al gioiello olandese.