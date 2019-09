© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un trasferimento che sembra fatto, salvo poi saltare all'ultimo per problemi sorti durante le visite mediche di rito: Mattia Perin è stato a un passo dal Benfica in estate, salvo poi rimanere alla Juventus da infortunato. E adesso il presidente del club portoghese, Luis Filipe Vieira, è tornato sull'argomento nel corso di un'intervista concessa a TVI chiudendo apparentemente in via definitiva il discorso: "Una situazione del genere non ci era mai capitata. In Italia avevamo trovato l'accordo con la Juventus, poi quello con il giocatore sulla base di un quinquennale: durante gli esami qualcosa è andato storto. Per noi e per il giocatore è stato brutto. Perin ci piaceva parecchio, sarà difficile pensare di nuovo a lui in futuro".