Juve, il Borussia Dortmund fa sul serio: 15 milioni per Mandzukic

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mario Mandzukic e spiega che il Borussia Dortmund è sulle tracce del calciatore croato della Juventus. Sarebbe lui la spalla di lusso ideale per Paco Alcacer individuata dalla società giallonera, l'alternativa sarebbe Duvan Zapata dell'Atalanta. Per Mandzukic, il Borussia è pronto a spendere circa 15 milioni di euro.