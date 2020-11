Juve, il Cagliari per dimenticare la beffa Lazio. E De Ligt si riprende la difesa

L’ambiente juventino non ha ancora dimenticato i venti secondi finali dell’Olimpico di due settimane fa che sono costati alla squadra di Andrea Pirlo una vittoria che era già abbondantemente sulla via di Torino contro una rivale scudetto come la Lazio. Due punti persi per alcune disattenzioni, singole e collettive, da non ripetere nella gara in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il Cagliari che segna il ritorno in campo dopo lo stop per gli impegni delle nazionali e l’avvio di un percorso di dieci tappe da oggi al 22 dicembre fra Serie A e Champions League.

ADATTAMENTO FINITO - È stato chiaro e diretto Andrea Pirlo nelle parole della vigilia su quella che dovrà essere la risposta dei suoi nello stint di incontri che va da oggi fino alla fine dell’anno: “Adesso deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito e quindi da ora fino a Natale avremo dieci partite da giocare come se fossero delle finali”. Contro un Cagliari privo di due pilastri come Godin e Nandez, l’allenatore bianconero ha spiegato quella che dovrà essere la prestazione della squadra: “Voglio vedere uno spirito diverso, combattivo. Voglio vedere la fame di vittoria senza tralasciare il minimo dettaglio. Per noi è una gara fondamentale”. Partire bene per dare un segnale a se stessi, al campionato e alle rivali impegnate il giorno successivo. Senza scivoloni come accaduto nella serie chiusasi con il pareggio beffa nel finale di Caicedo e parte da un altro pari lontano da Torino sul campo del Crotone. Adesso, Pirlo dixit, tocca fare sul serio.

TORNA DE LIGT - In casa bianconera è il giorno di un ritorno più che gradito: questa sera infatti Matthijs de Ligt riprenderà posto al centro della difesa di Madama dopo averlo lasciato per un’operazione di stabilizzazione alla spalla destra che ne ha condizionato il rendimento per tutta la seconda parte della scorsa stagione. La Juve ritrova così uno dei suoi leader tecnici e caratteriali che tanto ha impressionato nel suo primo anno italiano. Ed è stato lo stesso Pirlo a confermare le condizioni dell’olandese: “Si allenava con noi già da un po’, poi abbiamo aspettato il responso dell’ortopedico e adesso è pronto per giocare”. Davanti a Szczesny, ieri schierato tra i titolari, spazio dunque a Cuadrado, Demiral, De Ligt e Danilo considerate le assenze per infortunio di Bonucci e Chiellini. Panchina per Alex Sandro che torna a disposizione dopo lo stop muscolare di due mesi fa ed è pronto a esordire nel corso dell’incontro. In mezzo al campo la coppia Arthur-Rabiot, entrambi galvanizzati dalle ottime risposte con le rispettive nazionali, con McKennie e uno fra Chiesa, anch’egli testato ieri per partire dal primo minuto, e Kulusevski sugli esterni. Oltre all’ex viola recuperato anche Paulo Dybala che lascerà però spazio dal primo minuto alla coppia Ronaldo-Morata in un momento di forma smagliante. In mattinata la rifinitura e poi il classico iter verso la gara contro il Cagliari nel quale Pirlo scioglierà i pochi dubbi rimasti. Per ripartire con entusiasmo e, soprattutto, con tre punti in classifica.