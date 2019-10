Juve, il CFO Re: "Da Adidas 51 mln l'anno fino al 2027: totale di 408"

Marco Re, Chief Financial Officer della Juventus, ha parlato durante l'assemblea degli azionisti della società bianconera in merito agli acquisti della scorsa campagna di calciomercato e alla crescita degli abbonamenti e delle sponsorizzazioni: "Abbiamo chiuso con il sold out per un ricavo di circa 32 milioni di euro nell'esercizio 2018/19. Il rinnovo con Adidas fino al 2027 è un altro fatto rilevante, per un corrispettivo di circa 51 milioni di euro l'anno, 408 in totale. Valore rilevante cui si dovranno somare le royalties derivanti dalla vendita di prodotti a marchio Juventus che Adidas raggiungerà oltre a premi variabili al raggiungimento di risultati sportivi. A ciò vanno aggiunti i 15 milioni di euro riconosciuti come bonus".