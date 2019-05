Juve, il Chelsea chiede un indennizzo da 5,5 milioni per liberare Sarri

© foto di Imago/Image Sport

Un indennizzo per liberare Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nell'incontro di ieri tra Andrea Agnelli e Bruce Buck, presidente del Chelsea, i due avrebbero parlato anche di cosa servirebbe alla Juventus per liberare il tecnico italiano. Il club di Abramovich, in particolare, vorrebbe un indennizzo attorno ai 5,5 milioni di euro: cifre molto più basse, rispetto a quelle che servirebbero per convincere il Tottenham a liberare Pochettino o il Manchester City a dare il placet all'addio di Guardiola.