© foto di Insidefoto/Image Sport

Gonzalo Higuain, il Milan, la Juventus e soprattutto il Chelsea. Questo quadrato di mercato è già un tormentone di gennaio perché Maurizio Sarri non ci sta ad abbandonare l'idea di abbracciare l'attaccante che più soddisfazioni gli ha dato in termini di gol. Operazione in corso, i Blues sono al lavoro per trovare l'offerta giusta da presentare alla Juventus per prenderlo già a gennaio. Se dovesse andar via il Pipita al Milan restano due opzione: Piatek o Morata, ma il club non ha disponibilità finanziarie immediate a causa dei paletti del Fair Play Finanziario.