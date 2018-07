Juve, il Chelsea prepara 50 milioni per Rugani. Fumata bianca possibile

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri sta spingendo per avere a disposizione Daniele Rugani. Il centrale bianconero è il suo preferito per rinforzare la retroguardia Blues ed è legato al nome di Higuain, ma il club londinese potrebbe puntare a chiudere anche solo per il difensore. Per il quale, scrive Tuttosport, sarebbe già pronta una proposta da 50 milioni bonus compresi.