Juve, il City accelera per Cancelo. No bianconero alle contropartite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City accelera per Joao Cancelo, secondo Tuttosport. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe già fissato un appuntamento con la dirigenza Citizens per i prossimi giorni per discutere dell'operazione.

Niente contropartite - L'idea della Juve è quella di cedere Cancelo senza inserire contropartite tecniche nella trattativa. E la valutazione, dopo i 40 milioni spesi l'estate scorsa, è di 55-60 milioni di euro.