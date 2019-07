Juve, il City offre 54 milioni per Cancelo: ma in corsa c'è anche il Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo è sempre più lontano dalla Juventus e il club bianconero sta valutando tutte le offerte che arriveranno per l'esterno portoghese. Stando alle indiscrezioni riportate da Marca sul giocatore potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, con il Manchester City favorito: il club inglese ha avanzato un'offerta di 54 milioni di euro, ma sul calciatore lusitano c'è anche il Bayern Monaco. La valutazione dei bianconeri non cambia e si avvicina molto alla proposta dei citizens: per meno di 55 milioni di euro il giocatore rimane alla Juventus, ma l'inserimento dei bavaresi potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino.