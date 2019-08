© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Paulo Dybala. La Juventus adesso è meno sicura di cedere la Joya che sarebbe altrettanto contenta di restare. Solo una maxi offerta può cambiare i piani, ma quale? La pista è quella del Paris Saint-Germain ma prima i parigini devono risolvere la grana Neymar. Ma col passare dei giorni, l'offerta dovrà essere anche maggiormente convincente, visto che la richiesta attualmente è di 70 milioni di euro per l'argentino. I prossimi giorni saranno decisivi, se il PSG non decidesse di affondare il colpo, l'agente tornerebbe da Parigi chiudendo la porta dell'addio.