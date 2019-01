Juve, il club monitora il futuro di Jordi Alba e del sogno Marcelo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato futuro dei terzini della Juventus. Alex Sandro ha rinnovato, è blindato fino al 2023 ma è chiaro che in caso di maxi offerta potrebbe tornare in discussione il domani. Anche perché Jordi Alba ha il rinnovo in stallo con il Barcellona e Cristiano Ronaldo attira verso la Juventus il brasiliano Marcelo del Real Madrid.