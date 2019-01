Juve, il club non ha dubbi: Audero sarà controriscattato dalla Sampdoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Emil Audero. La Sampdoria lo riscatterà a 10 milioni di euro ma la Juventus lo contririscatterà a 15. A quel punto, alla Continassa il club deciderà se fare una maxi plusvalenza o se tenerlo in rosa per il futuro. Da capire, allora, se a partire sarà Wojcjech Szczesny o Mattia Perin.