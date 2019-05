Juve, il colpo a sorpresa è nell'aria: chi vivrà, vedrà!

Fonte: inviato a Torino

Il piano Nedved comincia dal potenziamento della rosa sul piano della fisicità. Pare sia questo, secondo l’idea del numero due della Continassa, l’obiettivo cardine per dominare in Europa. Specie in mezzo al campo, dove i bianconeri negli ultimi anni hanno riscontrato i problemi maggiori. In attesa di possibile colpo Rabiot a parametro zero, Paratici stringe per Milinkovic Savic: un vecchio pallino suo e, appunto, del suo vice presidente. Ci sarebbe già l’accordo di massima, oltre un anno e mezzo dopo le prime voci di accostamento del giocatore in bianconero.

Ieri, a tarda sera, il popolo juventuno si è scatenato su altre indiscrezioni relative a Guardiola. Voci prontamente smentite dai vertici del club, oltre che dal fronte Manchester City e dagli operatori di mercato di maggiore riferimento nel possibile scenario. Di certo, al momento, c’è solo che ai sogni bisogna pur credere finché sono realizzabili. Paratici, però, ieri pomeriggio ha incontrato anche Franck Trimboli, intermediario di Mauricio Pochettino. Colloqui esplorativi, probabilmente, che confermano sostanzialmente due elementi: la Juve ha le idee chiare per il dopo-Allegri ma sonda comunque tutti i prospetti disponibili; il nuovo allenatore verrà comunicato con tempi e modi dovuti.

Difficilmente, insomma, giungeranno ufficialità prima della prossima settimana. Banalmente, per una questione di rispetto dei confronti di Massimiliano Allegri, che domenica siederà per l’ultima volta sulla panchina bianconera. Ma anche per opportunità: anticipare i tempi non sarebbe produttivo in vista di un nuovo ciclo che dovrà cominciare con il giusto impatto mediatico. Qualcosa si muove, ovviamente. E dai vertici societari giunge anche una certa serenità nel vivere il momento di cambiamento. Il colpo a sorpresa della coppia Nedved-Paratici è nell’aria, ma senza fretta: chi vivrà, vedrà.