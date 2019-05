Juve, il derby alle spalle. Ora si fa sul serio: Allegri-Agnelli, oggi il summit?

© foto di www.imagephotoagency.it

Da oggi, ogni giorno è buono. Forse anche oggi. La Juve di Massimiliano Allegri batte il Torino e guarda al futuro. Che dipende, ancora una volta, dal destino del tecnico livornese. Niente clausola sul suo contratto: "È falso come i soldi del monopoli", giura Max. Né 50% né 75%: le percentuali dei trofei che avrebbero garantito il rinnovo al tecnico dei cinque scudetti consecutivi, secondo i rumor. Appunto smentiti.

Nel finale di stagione più inutile degli ultimi anni, la Juve ha soprattutto il compito e l'occasione di pianificare quello che sarà. Oggi, dicevamo, dovrebbe andare in scena il tanto atteso summit. A chiusura di una settimana in cui, forse casualmente, sia Paratici che Conte hanno visitato la Toscana. Bella regione. "Allegri ha un contratto e rimarrà", assicura Nedved. Gli attori sono tutti sul palcoscenico, manca solo il tavolino a cui sedersi. Perché finché non vi saranno certezze, nonostante le dichiarazioni siano alquanto univoche, le domande continueranno a fioccare. M'appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni, cantavamo negli anni '90. Allegri e Agnelli, Allegri e la Juve, devono solo dirsi se s'appartengono e promettono. Oppure no.