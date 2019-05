Juve, il dopo Allegri per Repubblica: Nedved suggerisce Simone Inzaghi

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Repubblica oggi in edicola fa il punto sulle alternative ad Antonio Conte per la panchina della Juventus. Tra queste c'è anche Sinisa Mihajlovic: è Pavel Nedved, infatti, che suggerisce il nome del serbo ad Andre Agnelli. Poi c'è Simone Inzaghi, per il quale c'è la passione di Fabio Paratici e non è da escludere il nome di Mauricio Pochettino del Tottenham oltre che di Pep Guardiola che ancora non ha fatto sapere di voler restare al Manchester City.